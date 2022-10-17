مساع لتوسيع "لقاء نواب السنّة"

Advertisement

يعمل اكثر من طرف على زيادة التماسك بين "كتلة نواب السنّة" التي كان بعض اعضائها مقربين من الرئيس سعد الحريري في المرحلة السابقة خصوصا في ظل وجود انسجام بينهم.وتؤكد مصادر مطلعة ان هناك مساع تبذل لتوسيع هذه الكتلة وزيادة عدد اعضائها في المرحلة المقبلة في ظل تواصل مستمر مع بعض النواب السنّة الذين يغردون بشكل منفرد.وترى المصادر ان التوافق بين النواب السنّة قد يؤمن كتلة نيابية وازنة جدا وقادرة على اثبات وجودها في المجلس النيابي.