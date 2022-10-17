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لبنان

ارتفاع في عداد اصابات الكوليرا.. واجتماع اليوم لرصد حالات جديدة

Lebanon 24
17-10-2022 | 02:37
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كشف النائب عبد الرحمن البزري عن ارتفاع عدد اصابات الكوليرا في لبنان الى حوالي الخمسين اصابة، واعلن البزري ان اجتماعاً سيعقد اليوم لرصد الحالات الجديدة، موضحاً ان هذه الحالات لا تقتصر فقط على النازحين السوريين بل طالت لبنانيين ايضاً.
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وفي حديث الى صوت كل لبنان، طمأن البزري الا خوف من انتقال العدوى من خلال الاسطح، مشدداً على وجوب تامين مياه صالحة للاستخدام وصيانة البنى التحتية لمنع انتشار الوباء والوصل الى مرحلة الخطر.
وتخوف البزري من تسارع وتيرة الوباء خاصة في المدارس لا سيما الرسمية منها مع غياب كميات كافية من المعقمات، داعياً الاهل الى توعية أطفالهم وتجنب مشاركة الطعام.
وعن اللقاحات، اوضح البزري ان انتاجها لا يلبي حاجات السوق، وان الحكومة اللبنانية تسعى للحصول عليها في حال انتشر الوباء.
 
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