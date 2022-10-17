دولة عربيّة تنتعِش بخطوةٍ يحظى بها لبنان.. ما هي؟

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توقفت مصادر ماليّة عندَ خبرٍ برز خلال الساعات الماضية بشأن إتمام مصر إتفاقها مع صندوق النقد الدولي، فاعتبرت أنّ "هذه الخطوة يجب أن تحصل في لبنان بأسرع وقتٍ ممكن"، وأضافت: "ما فعلتهُ مصر مهمّ جداً، وهو أمرٌ سيجعلها تنتعشُ أكثر فأكثر وستعزز ثقة العالم بها. أما لبنان، ولكي ينجح فهو يحتاجُ إلى هذا الاتفاق بغضّ النظر عن القيمة المالية التي سيجنيها منه".واعتبرت المصادر أن "مصر ستُشكّل محطة بارزة في البحر الأبيض المتوسّط، والتسهيلات التي قدّمتها والعمل الذي بذلته لإتمام الاتفاق سيعطيها بطاقة عبورٍ مهمة نحو مرحلة جديدة متصلة تماماً بمرحلة الغاز والنفط"، وأضافت: "لماذا لا يفعل لبنان هذا الأمر؟ لماذا العراقيل؟ غياب أيّ اتفاق مع صندوق النقد سيؤدي إلى هروب الرساميل والاستثمارات المطلوبة بعكس ما سيحصل في مصر التي ستكون مع نقلة نوعية قريباً".