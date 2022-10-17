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لبنان

حالات تسمّم عدّة في زحلة بسبب"فرّوج"!

Lebanon 24
17-10-2022 | 03:01
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أدخل كل من محمد خ. ج وزوجته وأطفاله الثلاثة الى مستشفى رياق بعد تعرضهم للتسمم بسبب تناول فروج لدى أحد المطاعم. 

كما أدخل إلى مستشفى تعنايل العام كل من ع.ا.ش وابنته، وأ ط، وق.ط، وم.م.س أيضا لتناولهم وجبة فروج من نفس المطعم. 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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