إحذورا هذا الأمر خلال تركيب "الطاقة الشمسية"!

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يواجه العديد من المواطنين الذين يحاولون إيجاد حل لأزمة انقطاع الكهرباء من جهة، وتقنين المولدات من جهة أخرى، مشكلة في خلال تركيب ألواح الطاقة الشمسية، تتمثل بالأخطاء الكبيرة التي تظهر ما بعد عملية التركيب، خاصة إذا تمت الاستعانة بعمال مستقلين وليس بشركات متخصصة بهدف التوفير. ومن هذه المشاكل كيفية وضع الألواح على أساس الزاوية الصحيحة، وفي عمليات التثبيت.وبذلك يصبح المواطن مضطراً إلى دفع المزيد من الأموال، بعد أن دفع ما بين 3500 و4500 دولار أميركي، بهدف إصلاح الأعطال.