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لبنان

في بيروت... 12 سجينا تمكنوا من الفرار

Lebanon 24
17-10-2022 | 03:13
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أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت بأنّ 12 سجيناً تمكّنوا من الفرار من ثكنة "فخر الدين" التابعة للجيش في منطقة الرملة البيضاء. 
 
وحصل "لبنان24" على قائمة ببعض أسماء الموقوفين الفارّين وهم: 
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1 - عبدلله حسن زعرور (مواليد 2000)
2 - حسن علي دندش (مواليد 2000)
3 - رشيد ياسر زعيتر (مواليد 1992)
4 - علاء علي العزير (مواليد 1981)
5 - محمد حسين نصر الدين (مواليد 1990)
6 - علي محمود حمادة (مواليد 1992)
7 - علاء الحسن مصطفى الرحبة (سوري - مواليد 1992)
8 - ايوب علي زعيتر (مواليد 2003)
9 - احمد محمد زعيتر(مواليد 1998)
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