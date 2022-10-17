في بيروت... 12 سجينا تمكنوا من الفرار

أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت بأنّ 12 سجيناً تمكّنوا من الفرار من ثكنة "فخر الدين" التابعة للجيش في منطقة الرملة البيضاء.
وحصل "لبنان24" على قائمة ببعض أسماء الموقوفين الفارّين وهم:
1 - عبدلله حسن زعرور (مواليد 2000)
2 - حسن علي دندش (مواليد 2000)
3 - رشيد ياسر زعيتر (مواليد 1992)
4 - علاء علي العزير (مواليد 1981)
5 - محمد حسين نصر الدين (مواليد 1990)
6 - علي محمود حمادة (مواليد 1992)
7 - علاء الحسن مصطفى الرحبة (سوري - مواليد 1992)
8 - ايوب علي زعيتر (مواليد 2003)
9 - احمد محمد زعيتر(مواليد 1998)