ترقبوا ما سيشهده دولار "صيرفة".. ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟

قالت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إن إمكانية استقرار سعر دولار "صيرفة" عند الـ29800 ليرة لبنانية واردة اليوم، إلا أن هناك إمكانية لارتفاعٍ جديد قد يتخطى الـ30 ألف ليرة لبنانية بسبب تصاعد سعر الدولار في السّوق الموازية.

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ولفتت المصادر إلى أن "عمليات التداول التي سيشهدها سوق الدولار هي التي ستحكم باستقرارٍ أم بارتفاع"، وأضافت: "حتى الآن، فإن هناك جهات كثيرة تستفيد من صيرفة وكل العمليات مُسجّلة لدى مصرف لبنان وبالتالي فإن التداولات المالية الخاصة بالمنصة معروفة والبنك المركزي يُصرح بنتيجتها باستمرار".