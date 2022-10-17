ميقاتي إجتمع مع الوزير نصار واستقبل سفير المغرب في لبنان

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير السياحة وليد نصار في السراي الحكومي صباح اليوم وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة، وشؤون الوزارة .

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واستقبل الرئيس ميقاتي سفير المملكة المغربية في لبنان محمد كرين الذي أعلن بعد اللقاء: هذا اللقاء هو من ضمن اللقاءات الدورية مع المسؤولين اللبنانيين، وكان نقاش حول تطوير العلاقات بين المغرب ولبنان في مختلف الميادين، ولمست من دولة الرئيس إرادة قوية للدفع بهذه العلاقات التي تستند الى علاقة تاريخية بين البلدين على مدى عشرات السنين في مختلف الميادين.