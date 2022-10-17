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لبنان

خبيرٌ يُعلن ما سيجري بالليرة أمام الدّولار.. هذا ما قد يحصل بعد 8 سنوات!

Lebanon 24
17-10-2022 | 04:19
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توقع الخبير والمحلل الاقتصادي باتريك مارديني أنّ "تستمر الليرة اللبنانية بالانهيار أمام الدولار، لا سيما وأن الدولة لم تقم بالخطوات الاصلاحية المطلوبة"، مشيراً إلى أنّ "عملية تأمين أموال الموازنة تجري من خلال طباعة الليرة في المصرف المركزي، الامر الذي سيؤدي الى زيادة الكتلة النقدية".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، رأى مارديني أنّ "أي مداخيل ستحصدها الدولة بعد استخراج النفط والذي يحتاج اقله 8 سنوات، ستتبخر كما حصل باموال المودعين لدى المصرف المركزي في ظل غياب التدابير اللازمة".

وشدد مارديني على ضرورة التمييز بين عملية الترسيم التي تؤمن الاستقرار الامني للمنطقة وعملية استكشاف الثروة النفطية في المياه الاقليمية، وقال: "لبنان ليس بلداً نفطياً حتى العثور على هذه الثروة".
 
 

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