مُفاجأة جديدة عن القروض في المصارف.. إقرأوا هذا الخبر فوراً

أعلن الخبير المصرفي نسيب غبريل أن "تعميم مصرف لبنان الذي يسمح بالتسديد المسبق للقروض المدعومة لم يحدد سعر صرف محدداً للتسديد".



Advertisement وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت غبريل إلى أنه "يحق للمصرف أن يطالب صاحب القرض المدعوم بالتسديد بالدولار اذا كان القرض مُعطى أساساً بهذه العملة".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت غبريل إلى أنه "يحق للمصرف أن يطالب صاحب القرض المدعوم بالتسديد بالدولار اذا كان القرض مُعطى أساساً بهذه العملة".