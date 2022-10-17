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لبنان

مُفاجأة جديدة عن القروض في المصارف.. إقرأوا هذا الخبر فوراً

Lebanon 24
17-10-2022 | 04:31
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أعلن الخبير المصرفي نسيب غبريل أن "تعميم مصرف لبنان الذي يسمح بالتسديد المسبق للقروض المدعومة لم يحدد سعر صرف محدداً للتسديد".

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وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت غبريل إلى أنه "يحق للمصرف أن يطالب صاحب القرض المدعوم بالتسديد بالدولار اذا كان القرض مُعطى أساساً بهذه العملة".
 
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