سرقة مدرسة جنوباً بواسطة الكسر والخلع

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سرق مجهولون مدرسة دبعال الرسمية بواسطة الكسر والخلع.وقال مدير المدرسة إبراهيم سرور: "سرق أكثر من 13 لابتوب وثلاث قوارير غاز فضلاً عن سرقة حنفيات مياه ،كما قاموا بتكسير وتحطيم الجهاز الخاص بالكاميرات كي لا يتم التقاط صور لهم".وقد حضرت عناصر من فصيلة درك جويا لمعاينة المكان ورفع محضر بعملية السرقة.