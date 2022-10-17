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لبنان

سرقة مدرسة جنوباً بواسطة الكسر والخلع

Lebanon 24
17-10-2022 | 04:27
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سرق مجهولون مدرسة دبعال الرسمية بواسطة الكسر والخلع.

وقال مدير المدرسة إبراهيم سرور: "سرق أكثر من 13 لابتوب وثلاث قوارير غاز فضلاً عن سرقة حنفيات مياه ،كما قاموا بتكسير وتحطيم الجهاز الخاص بالكاميرات كي لا يتم التقاط صور لهم".
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وقد حضرت عناصر من فصيلة درك جويا لمعاينة المكان ورفع محضر بعملية السرقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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