بعد حادثة منجم الفحم في تركيا.. هذا ما فعله جنبلاط

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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معزياً بضحايا الحادثة التي وقعت في أحد مناجم الفحم شمالي تركيا.وقال جنبلاط في نص البرقية: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت الخبر المفجع عن سقوط الضحايا الأبرياء جراء الانفجار الذي وقع في منجم للفحم في اماسرا التركية، والذي أدى إلى وفاة 41 شخصاً وجرح عدد آخر".وأضاف: "إنني إذ أتوجه بالعزاء إلى أهالي الضحايا ومن جميع المتضررين من هذا الانفجار الرهيب، أتقدم منكم بأحر التعازي باسم الحزب التقدمي الإشتراكي وباسمي شخصياً".