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لبنان
إقفال بلدة العقبة بوجه قوى الأمن.. إليكم التقاصيل
Lebanon 24
17-10-2022
|
04:57
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن إقفال مداخل بلدة العقبة - راشيا بوجه قوة من الامن الداخلي كانت قد حاولت صباحاً دخول البلدة لمعالجة موضوع الكهرباء، ما اثار استياء الأهالي ومنعوا القوة من الدخول.
وتجري حالياً اتصالات على مستويات عدة لحل موضوع الاشكال.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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