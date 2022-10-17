Advertisement

لبنان

إقفال بلدة العقبة بوجه قوى الأمن.. إليكم التقاصيل

Lebanon 24
17-10-2022 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1001148-638016050419190699.jpg
Doc-P-1001148-638016050419190699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت مندوبة "لبنان 24" عن إقفال مداخل بلدة العقبة - راشيا بوجه قوة من الامن الداخلي كانت قد حاولت صباحاً دخول البلدة لمعالجة موضوع الكهرباء، ما اثار استياء الأهالي ومنعوا القوة من الدخول.

وتجري حالياً اتصالات على مستويات عدة لحل موضوع الاشكال.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قطع السير على طريق عام راشيا مفرق العقبة من قبل بعض المحتجين (التحكم المروري)
lebanon 24
17/10/2022 19:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المرتضى بحث وابو فاعور في تفعيل الدور الثقافي لقلعة راشيا والسوق التراثي فيها
lebanon 24
17/10/2022 19:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور زار الكونسرفتوار والقواس تفقدت الفرع الجديد في راشيا
lebanon 24
17/10/2022 19:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"العقبة الأخيرة" أمام الاتفاق النووي... لماذا تصاعد الخلاف بين إيران والغرب؟
lebanon 24
17/10/2022 19:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24

العقبة

راشيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:02 | 2022-10-17
11:57 | 2022-10-17
10:45 | 2022-10-17
10:32 | 2022-10-17
10:26 | 2022-10-17
10:25 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website