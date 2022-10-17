سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي اليوم.. واجتماعٌ مع اللواء إبراهيم

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وزير السياحة عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات واجتماعات في السراي الحكومي اليوم، فاستقبل سفير المملكة المغربية في لبنان محمد كرين الذي قال: "هذا اللقاء هو من ضمن اللقاءات الدورية مع المسؤولين اللبنانيين، وكان نقاش حول تطوير العلاقات بين المغرب ولبنان في مختلف الميادين، ولمست من دولة الرئيس إرادة قوية للدفع بهذه العلاقات التي تستند الى علاقة تاريخية بين البلدين على مدى عشرات السنين في مختلف الميادين".

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير السياحة وليد نصار ،وتم البحث في الأوضاع العامة، وشؤون الوزارة .



نواب