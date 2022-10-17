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لبنان

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي اليوم.. واجتماعٌ مع اللواء إبراهيم

Lebanon 24
17-10-2022 | 05:28
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات واجتماعات في السراي الحكومي اليوم، فاستقبل سفير المملكة المغربية في لبنان محمد كرين الذي قال: "هذا اللقاء هو من ضمن اللقاءات الدورية مع المسؤولين اللبنانيين، وكان نقاش حول تطوير العلاقات بين المغرب ولبنان في مختلف الميادين، ولمست من دولة الرئيس إرادة قوية للدفع بهذه العلاقات التي تستند الى علاقة تاريخية بين البلدين على مدى عشرات السنين في مختلف الميادين".
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وزير السياحة
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير السياحة وليد نصار ،وتم البحث  في الأوضاع العامة، وشؤون الوزارة .

نواب
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب ايلي خوري الذي أعلن بعد اللقاء: "بحثنا في الشؤون الإنمائية والحياتية لمدينة طرابلس التي تعاني من مشاكل عديدة ومنها أزمة المياه التي انقطعت لشهور عديدة عن مناطق مختلفة فيها. وأردت، وبشكل استباقي، أن أبحث مع دولة الرئيس في هذا الموضوع والإجراءات الممكن اتخاذها بشكل جذري حتى  لا يتكرر انقطاع المياه اضافة الى مسألة تصريف مياه الشتاء ونحن على أبوابه، فضلا عن موضوعي المكب والمسلخ".

كما استقبل الرئيس ميقاتي النائب وليد البعريني، ثم النائبة السابقة بهية الحريري.

كذلك، اجتمع الرئيس ميقاتي مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
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