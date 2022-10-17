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لبنان

أرسلان: يجب البحث عن ولادة جديدة للبنان

Lebanon 24
17-10-2022 | 05:48
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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "دعوة السفارة السويسرية وُلدت ميّتة ولن تنجح هكذا مساعٍ منقوصة الرؤية والأهداف، نحن نعيش أزمة فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية والمالية كافة في البلد، ويجب البحث عن ولادة جديدة للبنان على قواعد واضحة ومتطورة تُحاكي تطلعات الشباب وطموحاتهم".
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