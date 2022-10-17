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لبنان

رابطة مخاتير الهرمل: لحل موضوع انقطاع الطوابع المالية المستمرة منذ 3 اشهر

Lebanon 24
17-10-2022 | 05:53
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عقدت رابطة مخاتير قضاء الهرمل اجتماعا مع القائمقام طلال قطايا ، للبحث في الوضع العام، وبخاصة موضوع انقطاع الطوابع المالية  المستمرة منذ 3 اشهر، وتأثيرها علی معاملات المواطنين كافة. 

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وبعد الاجتماع ناشدت الرابطة في بيان "وزير المالية والمعنيين معالجة هذا الموضوع"، وقالت:"بعد متابعة واتصالات لم تجد نفعا لحل هذا الإشكال، علما بأنه يوجد طوابع مالية في محتسبية مال الهرمل، ولكن لا يوجد نظام ربط الكتروني يتيح لهم تسليم هذه الطوابع اذ اصبح الطابع المالي (الالف ليرة) يباع في السوق السوداء بثلاثين الف ليرة لبنانية ".
 

وختمت: "لذلك نناشدكم التدخل السريع لحل هذه الازمة، لان المواطن لا قدرة له علی تحمل هذه الاكلاف الاضافية ويكفيه ما لحقه من ازمات متتالية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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