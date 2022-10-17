بوحبيب بحث مع ممثل "اليونيسيف" في لبنان بنشاطات المنظمة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب ممثل اليونيسيف في لبنان ادوارد بيغبيدر، وتم البحث في نشاطات المنظمة التي تنفذها في لبنان وكيفية تطوير تعاونها مع السلطات اللبنانية.

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كما استقبل الوزير بوحبيب اللجنة الادارية لمنتدى السفراء برئاسة السفير هشام دمشقية.