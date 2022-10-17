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لبنان

اللجنة الفاعلة للاساتذة: لا نزال ننتظر مستحقاتنا عن العام الماضي

Lebanon 24
17-10-2022 | 06:15
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لفتت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي الى أنه "مر اسبوعان على بدء العام الدراسي، ودخلنا اليوم الاسبوع الثالث، وما زال الاساتذة المتعاقدون والمستعان بهم ينتظرون مستحقاتهم وحوافزهم عن العام الماضي".
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وفي بيان لها، توجهت اللجنة بالسؤال الى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قائلة: "أين مستحقات الفصل الثالث للعام الماضي للاساتذة المتعاقدين؟ لاول مرة منذ اعوام نبقى حتى منتصف تشرين بلا مستحقات. أين مستحقات الاساتذة المستعان بهم الذين حتى اليوم لم تصلهم مستحقاتهم عن العام الماضي؟ أين حوافز 90$ (على سعر صيرفة، كما وعدتم) لاكثر من 3 آلاف استاذ عن العام الماضي؟ وهل اصلح السيستم؟ أين بدل النقل عن العام الماضي؟ وهل سيبقى المرسوم المركون في درجكم منذ شهر شباط الماضي مكانه؟".
 
 
وأضافت: "أين العقد الكامل عن العام الماضي؟ وهل سيبقى القانون 235 ومعه قراركم بتطبيق هذا القانون في الدرج؟ أين القبض الشهري، الذي وعدتم به من سنة، وحتى اليوم ننتظر شهورا  بلا قبض؟ أين آلية دفع حوافز هذا العام ليصل ما وعدتم به؟ ومتى ستدفع مستحقات الاساتذة عن هذا العام؟ او ستتراكم في ذمة وزارة التربية ليطبق في الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم قول "اشتغل وما تقبض يا حبوب، كُتب عليك العمل ببلاش؟". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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