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لبنان

سيزار أبي خليل بعد لقاء جنبلاط: "التلاقي قائم"

Lebanon 24
17-10-2022 | 06:24
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استقبلَ رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وفداً من تكتل "لبنان القوّي" ضمّ كلاً من النواب: سامر التوم، سيزار أبي خليل وغسان عطالله، بحضور النائبين هادي أبو الحسن ومروان حمادة.
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وبعد اللقاء، قال ابي خليل: "سلمنا لزملائنا نسخة عن ورقة الأولويات الرئاسية التي أعدها التيار الوطني الحر وهي مقاربة مختلفة للتيار عن مقاربة مواصفات الرئيس الجديد لدى بعض الكتل".
 
وأضاف: "المقاربة وضعت أولويات عدّة مهمّة بالنسبة لنا لتكون متوفرة في الرئيس العتيد علماً بأننا نعي الصلاحيات المحدودة بالدستور، إلا أن الرئيس يبقى شريك أساسي في تكوين الحكومة وبالتالي هذه الأولويات أساسية للتفاهم على شخصية الرئيس الجديد".

وتابع: "استمعنا لرأي الزملاء في نقاط عدّة وتلاقينا على بعض النقاط وتناقشنا في نقاط أخرى إلّا أنه تم الاتفاق على استكمال هذا النقاش بجلسات أخرى آملين أن نتلاقى مع اللقاء الديمقراطي والكتل كافة لما فيه مصلحة البلد".

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