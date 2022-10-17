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لبنان

وهاب استقبل السفير الإيراني وعرض معه التطورات

Lebanon 24
17-10-2022 | 06:20
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 إستقبل رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، قبل ظهر اليوم في مكتبه في بيروت، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني، وجرى عرض لمجمل التطورات في لبنان والمنطقة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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حزب التوحيد العربي

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