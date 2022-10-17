وهاب استقبل السفير الإيراني وعرض معه التطورات

إستقبل رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، قبل ظهر اليوم في مكتبه في بيروت، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني، وجرى عرض لمجمل التطورات في لبنان والمنطقة.

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