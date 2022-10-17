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لبنان

وفدٌ من "الوطني الحر" يزور كتلة "الوفاء للمقاومة" في حارة حريك

Lebanon 24
17-10-2022 | 06:32
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يلتقي وفد من "التيار الوطني الحر" عند الساعة 2 من ظهر اليوم، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة - حارة حريك.
 
 

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كتلة الوفاء للمقاومة

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