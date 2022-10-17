فوز "القوات" في إنتخابات الهيئة الطالبية في LAU

اعلنت "القوات اللبنانية" في بيان صدر عن مصلحة الطلاب في الحزب، انها خاضت وحيدة الإنتخابات في الجامعة اللبنانية - الأميركية للهيئات الطالبية في جبيل وبيروت، وفازت بالتزكية في فرع جبيل، كما فازت في الإنتخابات بوجه تحالف 8 آذار في المجلس الجامعي الموحّد لفرعي بيروت وجبيل بنتيجة 15-10 مقابل التحالف المذكور.

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