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لبنان

بعد لقائه برّي.. ماذا أعلن باسيل عن "رئاسة الجمهوريّة"؟

Lebanon 24
17-10-2022 | 06:44
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أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم الإثنين، على ضرورة التوافق بين الأطراف السياسية لتجنّب الفراغ الرئاسي وبالتالي الوصول لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة.
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وجاء كلام باسيل عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة على رأس وفدٍ من تكتل "لبنان القوي"، وذلك في إطار الجولة التي يقوم التكتل بها على الكتل النيابية لتقديم "ورقة الأولويات الرئاسية" التي أطلقها من بكركي قبل أيام. 

وفي تصريحٍ له أمام الصحافيين، شدّد باسيل على أنّ "السعي قائم للاتفاق على آفاق العهد الجديد"، وقال: "نحاول أيضاً التوافق في ما بيننا كقوى سياسية لتجنب الفراغ. نظامنا يحتّم علينا التوافق بالحدّ الأدنى لانتخاب رئيس والحريص على عدم الدخول بالفراغ يجب أن يتكلم مع الآخرين".

وأثنى باسيل على "إصرار الرئيس برّي على تحقيق حوارٍ بين الأطراف السياسية"، آملاً في الوقت نفسه نجاح الكتل النيابية في انتخاب رئيسٍ جديد، وأضاف: "هذا الأمر يحصل من خلال التواصل في ما بيننا علماً أن هذا الأمر لا يُلغي الخلافات السياسية. نحنُ قدمنا التنازل الأكبر ونسعى لملاقاة الجميع، وعلى الآخر أن يُبادر لملاقاتنا باتجاه التوافق من أجل انتخاب رئيسٍ جديد وتجنيب البلاد الفراغ، ويجب أن نتفق على اسم معين في الأيام الأخيرة من المهلة لتحقيق الانتخابات الرئاسيّة". 
 
 
 

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