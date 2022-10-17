السفارة السويسرية في لبنان تحسمُ الجدل.. هذا ما قرّرته بشأن "عشاء الثلاثاء"

أصدرت السفارة السويسرية في لبنان وسوريا بياناً، اليوم الإثنين، أكدت فيه أنّ "سويسرا تعمل بنشاطٍ في لبنان منذ سنوات عديدة، بما في ذلك في مجال منع نشوب النزاعات وتعزيز السلام"، مشيرة إلى أنه "خلال الشهرين الماضيين، وبالتعاون مع منظمة مركز الحوار الانساني التي تتخذ سويسرا مقراً لها، تواصلت سويسرا مع جميع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والاقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية وليس مؤتمر حوار".

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وأضاف: "من التقاليد السويسرية بذل مساع حميدة عندما يطلب منها ذلك، تأتي هذه المناقشات المزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الاطياف السياسية اللبنانية والاقليمية والدولية، في ظل احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني".