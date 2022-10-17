البزري: أيّ حديث عن تعديل أو إعادة مقاربة لاتفاق الطائف مرفوض ومريب

إعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن "أي حديث عن تعديل أو إعادة مقاربة لإتفاق الطائف مرفوض ومريب، ودليل على رغبة البعض بتعقيد الأمور لا تسهيل الحلول السياسية المنتظرة".



وقال في بيان: "الطائف هو إتفاق وطني جاء نتيجة لتضحيات ومعاناة كبيرة مر بها اللبنانيون من مختلف المناطق والمسارب، والمشكلة التي نعيشها اليوم هي نتيجة لممارسات الطبقة السياسية والمسؤولين الكبار الذين أداروا البلاد على مدى عقود من الزمن".

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وأكد البزري "أن موقفه من أي مرشح لرئاسة الجمهورية هو بمقدار إلتزامه باتفاق الطائف وسعيه لمكافحة الهدر والفساد وتنفيذ الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية المطلوبة من أجل بناء الدولة الحديثة العادلة والقادرة".