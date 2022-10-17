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لبنان

تعميمٌ مُهمّ لطُلاب "الجامعة اللبنانيّة".. ما الذي تقرّر؟

Lebanon 24
17-10-2022 | 07:14
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أصدر رئيس الجامعة اللبنانية بسّام بدران تعميماً، اليوم الإثنين، أعلن فيه "اعتماد التعليم الحضوريّ حصراً في جميع كليات ومعاهد الجامعة للعام الجامعي 2022/2023".
 
وجاء في نصّ التعميم: "بعد انتهاء الاسباب الموجبة للتعليم من بُعد (online) والتي كانت قائمة بسبب جائحة كورونا، وبعد انتهاء مفاعيل قرار الاغلاق الصادر عن مجلس الوزراء، يُعلن رئيس الجامعة اللبنانية عن اعتماد التعليم الحضوري حصراً في جميع كليات ومعاهد الجامعة للعام الجامعي 2022/2023".
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وأضاف: "يُطلب من كافة مجالس الوحدات اصدار التعاميم الادارية التي تُنظِّم آلية اعتماد التعليم الحضوري بما يتناسب وخصوصية كل كلية ومعهد، مع مراعاة عدد أيام الحضور بالنسبة الى الطلاب والاساتذة نظراً للظروف الاقتصادية القاسية، وبما يضمن الحفاظ على المستوى الأكاديمي وجودة التعليم".
 
 
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