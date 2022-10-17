وزير الدفاع عرض مع الأسمر أوضاع العسكريين وموظفي القطاع العام

استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

وكان عرض لأوضاع وحقوق العسكريين وموظفي القطاع العام في ظل الأزمة المعيشية الخانقة، وانعكاسها على تأمين المتطلبات الحياتية اليومية.

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وبعد اللقاء، لفت الأسمر الى ان المناسبة " كانت للتطرق الى معاناة موظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية وضرورة السعي الدائم لإنصاف هذه القطاعات في ظل الإنهيار الكبير الحاصل".



وقال الأسمر: "شكرت وزير الدفاع على حضوره الدائم للدفاع عن حقوق العسكريين والموظفين في القطاع العام عموماً والمتقاعدين، وقد تجلى ذلك مؤخراً لدى خروجه من قاعة مجلس النواب للتحدث الى العسكريين المتقاعدين الذين تظاهروا حينها أمام المجلس والوقوف الى جانبهم في سعيهم الى تحسين أوضاعهم الإجتماعية".