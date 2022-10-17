Advertisement

لبنان

بوشكيان عرض مع دوكان في باريس رؤية الحكومة الصناعية في خطة النهوض

Lebanon 24
17-10-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1001217-638016144451880835.jpg
Doc-P-1001217-638016144451880835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تابع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان زيارته فرنسا، حيث التقى ظهر اليوم في مقر السفارة اللبنانية في باريس منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير فيليب دوكان، في حضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون. 
Advertisement


وشكر بوشكيان لدوكان" وقوف فرنسا وأوروبا والمجتمع الدولي الى جانب لبنان". وأثنى على "دور دوكان بهذا الخصوص، واهتمامه بلبنان الذي تجلى بزياراته المتكررة إلى بيروت للمساعدة".

وعرض بوشكيان رؤية الحكومة الصناعية في خطتها للنهوض الاقتصادي، وتركيزها على دور الصناعة المحوري في الإنقاذ والتعافي والازدهار.

بدوره، ردّ دوكان مثنياً على هذا التوجّه، مؤكداً " ضرورة متابعة لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصّل إلى اتفاق بين الطرفين ويضع لبنان على سكة الحل".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:02 | 2022-10-17
11:57 | 2022-10-17
10:45 | 2022-10-17
10:32 | 2022-10-17
10:26 | 2022-10-17
10:25 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website