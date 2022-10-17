بوشكيان عرض مع دوكان في باريس رؤية الحكومة الصناعية في خطة النهوض



Advertisement



وشكر بوشكيان لدوكان" وقوف فرنسا وأوروبا والمجتمع الدولي الى جانب لبنان". وأثنى على "دور دوكان بهذا الخصوص، واهتمامه بلبنان الذي تجلى بزياراته المتكررة إلى بيروت للمساعدة". تابع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان زيارته فرنسا، حيث التقى ظهر اليوم في مقر السفارة اللبنانية في باريس منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير فيليب دوكان، في حضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون.وشكر بوشكيان لدوكان" وقوف فرنسا وأوروبا والمجتمع الدولي الى جانب لبنان". وأثنى على "دور دوكان بهذا الخصوص، واهتمامه بلبنان الذي تجلى بزياراته المتكررة إلى بيروت للمساعدة".



وعرض بوشكيان رؤية الحكومة الصناعية في خطتها للنهوض الاقتصادي، وتركيزها على دور الصناعة المحوري في الإنقاذ والتعافي والازدهار.



بدوره، ردّ دوكان مثنياً على هذا التوجّه، مؤكداً " ضرورة متابعة لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصّل إلى اتفاق بين الطرفين ويضع لبنان على سكة الحل".