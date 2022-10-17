بيرم بحث وفرونتسكا سبل التعاون بين وزارة العمل والوكالات الأممية

استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، يرافقها المستشار هاغوب قيومجيان.

Advertisement

وخلال اللقاء، تم استعراض لمجمل القضايا العامة والتعاون بين وزارة العمل والوكالات التابعة للأمم المتحدة. كذلك قدم بيرم عرضا مفصلا لخطة الوزارة والانشطة التي تقوم بها على صعيد التدريب المهني المعجل.



بدورها، أبدت السيدة فرونتسكا اعجابها بـ"أنشطة وزارة العمل في هذه الظروف الصعبة". وأعلنت "استعدادها تقديم الدعم لتنفيذ الخطة الرسمية للوزارة" ، منوهة في كونها "تتعامل مع خطة مكتوبة وليس مجرد كلام".

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار التعاون في المستقبل.