قراران لوزير المالية يتعلقان بتمديد مهل تقديم بيانات وتصاريح

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قرارين، قضى الأول بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها لغاية 31/10/2022 ضمنا. والثاني بتمديد مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر آب 2022 لغاية 31/10/2022 أيضا.

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