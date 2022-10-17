ابراهيم استقبل وفد الرهبنة الباسيلية الشويرية

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صباح اليوم، وفداً من الرهبنة الباسيلية الشويرية برئاسة الرئيس العام للرهبنة الأب برنارد توما، وبحث معه الاوضاع العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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