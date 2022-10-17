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لبنان

ابراهيم استقبل وفد الرهبنة الباسيلية الشويرية

Lebanon 24
17-10-2022 | 07:44
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صباح اليوم، وفداً من الرهبنة الباسيلية الشويرية برئاسة الرئيس العام للرهبنة الأب برنارد توما، وبحث معه الاوضاع العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
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وفي ختام اللقاء قدّم الوفد إلى اللواء إبراهيم ميدالية عربون شكر وتقدير. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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