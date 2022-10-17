هذا ما أبلغه "لبنان القوي" لكتلة "الوفاء للمقاومة" بخصوص الانتخابات الرئاسية وجلسة الخميس

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إلتقى وفد من تكتّل "لبنان القويّ" كتلة "الوفاء للمقاومة" لتسليمها ورقة الأولويات الرئاسية.وقال عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب آلان عون، بعد اللقاء: "كل فريق لديه قناعاته وتصوره لرئيس الجمهورية ولكن المصلحة برئيس توافقي"، مشيراً إلى "العنوان الأساسي في هذه المرحلة التوفيق وليس الدخول في معارك وتحديات ولمسنا واقعية في تعاطي حزب الله مع الموضوع الرئاسيّ ".وأضاف، "نتعاطى مع الإستحقاق الرئاسي بواقعيّة، ونعمل على دعم المرشحين لتسهيل ونجاح عملية الإنتخاب". وتابع: "ما من شيء جاهز رئاسيًا لجلسة يوم الخميس لأن أي خرق لم يحصل في موضوع الرئاسة ومعروف ما هو سقف مرشّح احدى الجهات".