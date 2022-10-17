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لبنان

المرتضى بحث وابو فاعور في تفعيل الدور الثقافي لقلعة راشيا والسوق التراثي فيها

Lebanon 24
17-10-2022 | 08:29
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 إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، النائب وائل ابو فاعور.
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وجرى البحث في شؤون عامة، اضافة الى ما يمكن القيام به من اجل تفعيل الدور الثقافي لكل من قلعة راشيا والسوق التراثي فيها.
المصدر: الوكالة الوطنية

محمد وسام المرتضى

وائل ابو فاعور

قلعة راشيا

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