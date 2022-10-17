ليون سيوفي "الارثوذكسي" اعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور ليون سيوفي مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة اعلن في خلاله ترشحه الى الانتخابات الرئاسية.

وقال في بيان تلاه: "الأزمة اللبنانية هي واحدة من أسوأ الأزمات العالمية، وتتطلب ولادة فكر إصلاحي جديد لإنقاذ اللبنانيين من تفاقمها. وهذا الفكر هو التمويل بالنمو أي تمويل الإنفاق العام بجزء من معدل النمو الاقتصادي كبديل عن التمويل بالعجز أو التمويل بجباية الضرائب".

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وأضاف:" أتقدم من اللبنانيين بمشروع إقتصادي إنقاذي إصلاحي لا يعتمد على فخ الديون بل على تنشيط الاقتصاد الإنتاجي. أنا أحمل مشروعا لهندسة أمن المجتمع وتحقيق سعادة اللبنانيين"، متعهدا "أن يتراجع سعر الدولار إلى أقل من 1500 خلال سنتين".

وختم، "عندما نكون بحاجة لعملية جراحية دقيقة، فنحن لا نسأل عن الهوية الدينية للطبيب، وعندما تتلاطم الأمواج بمركبنا فالسؤال لا يكون عن الدين والمذهب بل عن الربان الماهر القادر على قيادة المركب إلى بر الأمان".