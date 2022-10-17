هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً..



Advertisement وكان افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة ما بين 40050 و40100 ليرة للدولار الاميركي.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاثنين تسعيرة تتراوح ما بين 40000 و40100 ليرة للدولار الاميركي.