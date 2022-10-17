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لبنان

موقف حاسم.. متى يبدأ ضخ الغاز المصري الى لبنان؟

Lebanon 24
17-10-2022 | 09:48
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التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض، وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، في حضور رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الدكتور مجدى جلال.
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وخلال اللقاء، تم التأكيد على التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعي سريعا الى لبنان، فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الاراضي اللبنانية.

وأكد الوزير المصري استعداد بلاده "الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للاشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية، في اطار العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيقة".

من جانبه، وجه فياض الشكر والتقدير للدولة المصرية "قيادة وشعبا، على موقفها المساند دوماً للدولة اللبنانية خاصة في هذه المرحلة المهمة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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