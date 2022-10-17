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لبنان

بعد التوتّر في مشغرة.. بيان لـ"حزب الله" و"أمل"

Lebanon 24
17-10-2022 | 09:59
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تقدّم "حزب الله" و"حركة أمل"، في بيان، بـ"خالص آيات العزاء والمواساة من أهلنا في البقاع الغربي عموماً وبلدة مشغرة خصوصاً للضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء الأحداث المؤلمة التي حصلت مؤخراً".

وعبّر الطرفان في البيان عن "عميق الألم والحزن للخسارة الجسيمة التي تكبدناها جميعاً لأنها تمثل خسارة للمنطقة ولجميع عائلاتها وقواها".
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وأهاب الطرفان بـ"أهلنا الشرفاء من عائلتي شرف والعمّار تغليب روح المصالحة والصفح، وتحكيم القيم السامية التي طالما التزموا بها، ويدعوهما إلى العمل على تطويق آثار وذيول الفتنة والترفع عن كل ما يمكن أن يضعف وحدة الصف ويفتح المجال أمام الأعداء المتربصين الهادفين إلى تمزيق نسيجنا الاجتماعي".

وشدّد الطرفان على "الاحتكام الكامل إلى دور الأجهزة الأمنية والقضاء المختص في معالجة نتائج ما حصل ودعم كل الخطوات الآيلة إلى حقن الدماء وإحقاق الحق والعدالة".
 
وكان قد وقع اشكال بين عائلتين في بلدة مشغرة قبل اسبوع، أدى الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.
 
 
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