أثناء عمله.. هكذا قضى أحمد بطريقة مروعة

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة الشاب احمد حسين ح. من بلدة حويش العمارية، اثر سقوط جرار زراعي عليه اثناء عمله.

وكان احمد نُقل بحالة حرجة الى المستشفى الحكومي في عديل عكار بعد انقلاب الجرار عليه، ولكنه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه.