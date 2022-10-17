أرسلان التقى اللواء ابراهيم في خلدة

التقى رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان بعد ظهر اليوم في دارته في خلدة، المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للمستجدات الراهنة محليا وإقليميا"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحزب.

Advertisement