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لبنان

ملف الدفاع المدني يحضُرُ في وزارة الدّاخلية.. ما الجديد فيه؟

Lebanon 24
17-10-2022 | 12:02
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، قبل ظهر اليوم، وفداً من "تكتل الجمهورية القوية"، ضم النواب: غياث يزبك، سعيد الأسمر، نزيه متى وفادي كرم.

وتحدث يزبك باسم الوفد فقال: "تشرفنا بزيارة معالي وزير الداخلية، وليس للزيارة أي طابع سياسي إنما طابع طارىء إنساني وضروري ومستحق. عرضنا معه ملف الدفاع المدني، الذي يحتاج إلى إغاثة سريعة جدا ليتمكن طاقمه البشري وأسطوله التقني من القيام بالمهمات المطلوبة منه".
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أضاف: "بإمكاننا القول إن 80 في المئة من طاقاته خارج الخدمة، فالطاقم البشري يحتاج إلى المساعدات المالية والتجهيزات والآليات، وإلى إغاثة سريعة لمواجهة موسمي الحرائق والثلوج".

وتابع: "ما طلبناه اليوم لائحة تقدر بـ64 مليون دولار ليقوم الجهاز بالخدمة المطلوبة، فاختصرنا كل هذه المطالب إلى أقل من مليون دولار لتأمين متطلبات الآليات من قطع غيار وغيرها، وإلا نكون في حال كارثية ولا ينفع الكلام لأن أحراجنا في خطر كبير، وهذا الجهاز له علينا ويحب مساعدته".

أضاف: "حصل اتصال بين وزيري الداخلية والمالية في حكومة تصريف الأعمال، وعلى ما يبدو هناك إشارات إيجابية".

أما عن موضوع تثبيت المتطوعين، فقال: "سيسلك تدابيره الإدارية مع الدوائر المختصة، ولا إشكال في هذا الملف".

أضاف: "تداولنا في مواضيع تخص مناطقنا، التي هي في حال خطر شديد، لأن قوى الامن في حال عسر شديد كالدفاع المدني، ومناطقنا شبه نائية وتصبح لقم سائغة بأفواه السارقين".
 
كذلك، استقبل مولوي وفد تكتل الاعتدال الوطني ضم النواب وليد البعريني، أحمد الخير و الدكتور أحمد رستم، وعرض معهم الاوضاع وشؤون عكار والمنية، وتم التطرق الى ضرورة تحسين اوضاع مراكز وعناصر الدفاع المدني في عكار والمنية الضنية.
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