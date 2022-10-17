ملف الدفاع المدني يحضُرُ في وزارة الدّاخلية.. ما الجديد فيه؟

Advertisement

وتحدث يزبك باسم الوفد فقال: "تشرفنا بزيارة معالي وزير الداخلية، وليس للزيارة أي طابع سياسي إنما طابع طارىء إنساني وضروري ومستحق. عرضنا معه ملف الدفاع المدني، الذي يحتاج إلى إغاثة سريعة جدا ليتمكن طاقمه البشري وأسطوله التقني من القيام بالمهمات المطلوبة منه".أضاف: "بإمكاننا القول إن 80 في المئة من طاقاته خارج الخدمة، فالطاقم البشري يحتاج إلى المساعدات المالية والتجهيزات والآليات، وإلى إغاثة سريعة لمواجهة موسمي الحرائق والثلوج".وتابع: "ما طلبناه اليوم لائحة تقدر بـ64 مليون دولار ليقوم الجهاز بالخدمة المطلوبة، فاختصرنا كل هذه المطالب إلى أقل من مليون دولار لتأمين متطلبات الآليات من قطع غيار وغيرها، وإلا نكون في حال كارثية ولا ينفع الكلام لأن أحراجنا في خطر كبير، وهذا الجهاز له علينا ويحب مساعدته".أضاف: "حصل اتصال بين وزيري الداخلية والمالية في حكومة تصريف الأعمال، وعلى ما يبدو هناك إشارات إيجابية".أما عن موضوع تثبيت المتطوعين، فقال: "سيسلك تدابيره الإدارية مع الدوائر المختصة، ولا إشكال في هذا الملف".أضاف: "تداولنا في مواضيع تخص مناطقنا، التي هي في حال خطر شديد، لأن قوى الامن في حال عسر شديد كالدفاع المدني، ومناطقنا شبه نائية وتصبح لقم سائغة بأفواه السارقين".