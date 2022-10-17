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لبنان

بيانٌ جديد من "هيئة إدارة السير".. إليكم تفاصيله

Lebanon 24
17-10-2022 | 12:27
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أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات في بيان، اليوم الإثنين، عن استقبال كافة معاملات التسجيل لدى كافة اقسام و فروع مصلحة تسجيل السيارات نهاري الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع.
 
وأشار البيان إلى أنّ "رُخص السير سوف تُسلّم بمواعيد لاحقة لدى تأمينها على ان يتم جدولة هذه المواعيد في حينه"، وأضاف: "اما بالنسبة لمعاملات السوق، فسوف تستقبل الهيئة وتنجز كافة معاملات السوق نهاري الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع ايضاً على ان تجري الامتحانات المقررة في هذين اليومين. اما بالنسبة للكشف الميكانيكي، فإن الهيئة تفتح ابوابها في الدكوانة نهاري الخميس و الجمعة من هذا الاسبوع لإنجاز معاملات الكشف على كافة الآليات".
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