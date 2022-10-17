توترٌ وإطلاق نارٍ في بلدة جنوبية.. ما القصّة؟

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سقوط جريحين إثر إشكال عائليّ في بلدة حولا، تطور إلى إطلاق نار وحرق سيارة.

وبحسب الوكالة، فقد جرى نقل الجريحين إلى مُستشفى ميس الجبل الحكومة للمعالجة، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادثة.