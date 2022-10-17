حالة وفاة جديدة بالكوليرا في لبنان.. والإصابات إلى ارتفاع

Advertisement

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم في تقرير نشرته عن حالات "الكوليرا" في لبنان، تسجيل "46 إصابة جديدة وبذلك أصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة 89، كما وتم تسجيل حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 3".