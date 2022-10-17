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لبنان

حالة وفاة جديدة بالكوليرا في لبنان.. والإصابات إلى ارتفاع

Lebanon 24
17-10-2022 | 13:56
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أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم في تقرير نشرته عن حالات "الكوليرا" في لبنان، تسجيل "46 إصابة جديدة وبذلك أصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة 89، كما وتم تسجيل حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 3".
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كوليرا

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