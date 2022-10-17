خطوة مُفاجئة تجري في سوق الدولار.. استعدّوا لأمرٍ مُهم خلال أيّام!

كشفت معلومات "لبنان24" أن صرّافين في السوق الموازية بدأوا بـ"تقنين" شراء الدولار خلال الوقت الرّاهن وذلك عبر وضع "كوتا" مُحددة لذلك.
وقال أحد الصرافين في السوق الموازية لـ"لبنان24" إنّ "هذا الإجراء سببه أمرٌ واحد وهو أن هناك مخاوف من هبوط الدولار فجأة، ولهذا فإنّ عمليات الشراء ستكونُ مقنّنة بالحد الأدنى خلال الأيام المقبلة لتجنب الخسائر".
وأوضحت المصادر أنّ عدداً من الصرافين اشترى إلى حدّ الـ500 دولار فقط من الأشخاص العاديين، بينما هذا الأمر قد يختلف من الأشخاص الذين يحتاجون إلى سيولة هائلة بالليرة اللبنانية، وهذا الأمرُ قد يكونُ نادراً إلا في حالة واحدة، وهي من أجلِ شراء الدولار في وقت لاحق بعد انخفاض سعره، وبالتالي تحقيق أرباحٍ إضافية.