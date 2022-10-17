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لبنان
خبرٌ ينتشر عن إصابة جعجع بوعكة صحيّة.. "القوات" تكشف الحقيقة
Lebanon 24
17-10-2022
|
14:16
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نفى المكتب الإعلامي لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مساء اليوم الإثنين، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة الأخير بوعكة صحية ونقله إلى المستشفى.
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وجاء في نص البيان: يتداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي "خبراً عاجلاً" مفاده بأنه "شوهدت سيارة إسعاف تخرج مسرعة من دارة الدكتور سمير جعجع تتبعها بضع سيارات رباعية الدفع نحو مستشفى سيدة المعونات"، ونقل الخبر عن "مصادر" ترجيحها "احتمال تعرّض الدكتور جعجع لوعكة صحيّة"، وقد ذيّل هذا الخبر بأنه صادر عن "ليبانون برس".
يهم المكتب الإعلامي لرئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" أن يؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحّة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة باعتبار أن جعجع يزاول عمله في مكتبه في المقر العام للحزب كالمعتاد".
وختم بيان "القوات": "كذلك، يشدد المكتب الإعلامي على أن الجهاز القانوني في الحزب سيقوم بالإدعاء أمام الجهات القضائيّة المعنيّة على كل من يظهره التحقيق ضالعاً في فبركة هذا الخبر وترويجه عبر مواقع التواصل الإجتماعي".
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