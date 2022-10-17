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لبنان

مأساةٌ في الجنوب.. هذا ما حدث في حولا

Lebanon 24
17-10-2022 | 14:27
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تشهدُ بلدة حولا الجنوبيّة توتراً كبيراً إثر وفاة المدعو "ح.ح." متأثراً بطلقات ناريّة أصيب بها خلال إشكال عائلي، اليوم الإثنين.
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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد قامت وحدات من الجيش بالانتشار في البلدة وضربت طوقاً أمنياً، والعملُ جارٍ على توقيف مطلقي النار والمتورطين بالإشكال. 
 
 
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