مأساةٌ في الجنوب.. هذا ما حدث في حولا

تشهدُ بلدة حولا الجنوبيّة توتراً كبيراً إثر وفاة المدعو "ح.ح." متأثراً بطلقات ناريّة أصيب بها خلال إشكال عائلي

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد قامت وحدات من الجيش بالانتشار في البلدة وضربت طوقاً أمنياً، والعملُ جارٍ على توقيف مطلقي النار والمتورطين بالإشكال.