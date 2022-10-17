حريقٌ كبير خلف شركة الغاز في صيدا.. شاهدوا الصورة

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأن حريقاً كبيراً اندلع خلف شركة الغاز في محلّة سينيق - صيدا.

ووفقاً للمصادر، فإن النيران اشتعلت في أكوام نفايات، وقد هرعت فرق الإطفاء إلى المكان لإخمادها.