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لبنان

حريقٌ كبير خلف شركة الغاز في صيدا.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
17-10-2022 | 14:45
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأن حريقاً كبيراً اندلع خلف شركة الغاز في محلّة سينيق - صيدا.
 
ووفقاً للمصادر، فإن النيران اشتعلت في أكوام نفايات، وقد هرعت فرق الإطفاء إلى المكان لإخمادها.
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