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لبنان

السنيورة: سلاح "حزب الله" يهدد الاستقرار والأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
17-10-2022 | 16:49
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اعتبرَ رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن "حزب الله يريدُ رئيساً للجمهورية يضمن استمرار سلاحه خارج إطار الدولة"، مشيراً إلى أنّ "سلاح حزب الله يهدد الاستقرار ويمنع نهوض الدولة".
 
وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، اليوم الإثنين، لفت السنيورة إلى أن "الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية"، معتبراً أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أنهى ادعاءات حزب الله بمشروعية سلاحه"، وأضاف: "حكومتي في العام 2009 هي التي حدّدت الخط 23 قبل تحديد إسرائيل لخطّها".
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وفي سياق آخر، أكّد السنيورة أن "اتفاق الطائف أنهى الحرب اللبنانية"، مشيراً إلى أن "ذاك الاتفاق وضع شرعة جديدة للعيش المشترك في لبنان". 
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