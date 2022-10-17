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لبنان
إنتظار دون ترجمة الوعود
Lebanon 24
17-10-2022
|
17:31
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ما تزال عاصمتان معنيَّتان باتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء والغاز تنتظران تحويل وعود عدم التعرُّض لعقوبات قيصر، من دون ترجمة على الرغم من مرور سنة على هذه الوعود، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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