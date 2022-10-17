أسعار الفواكه والخضار تخرج عن السيطرة

تتعرّض الفواكه والخضار اللبنانية للتصدير الى بعض دول المنطقة، الأمر الذي جعل أسعارها تخرج عن السيطرة من دون حسيب أو رقيب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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