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لبنان

أسعار الفواكه والخضار تخرج عن السيطرة

Lebanon 24
17-10-2022 | 17:38
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تتعرّض الفواكه والخضار اللبنانية للتصدير الى بعض دول المنطقة، الأمر الذي جعل أسعارها تخرج عن السيطرة من دون حسيب أو رقيب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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